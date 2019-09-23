Британское антидопинговое агентство взяло 4790 допинг-проб у атлетов РФ с 2015 по 2018 год

ТАСС, 23 сентября. Британское антидопинговое агентство (UKAD) забрало 4790 допинг-проб у российских спортсменов в период с 2015 года по сентябрь 2018-го. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Тестирование прошли спортсмены в 37 видах спорта (включая 97% спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх 2016 года).

"Для перестройки Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в надежную, независимую и устойчивую национальную антидопинговую организацию потребовалось приложить много усилий специалистов как в России, так и за ее пределами, - сказал генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли. - Установление антидопинговой системы в России в период, когда РУСАДА было лишено статуса соответствия кодексу WADA, является заслугой UKAD, которое особенно проявило себя в тестировании допинг-проб, терапевтическом использовании запрещенных субстанций и методов (TUE) и обучении допинг-офицеров. Благодарим UKAD за помощь в поддержании обеспечения принципов чистого спорта в России и возможность восстановить статус РУСАДА. Случившееся в России - это проблема мирового, а не национального масштаба, которая затронула атлетов во многих видах спорта".

8 октября UKAD проведет ежегодный форум чистого спорта, на котором будет впервые опубликован отчет организации о работе в России, а также пройдут выступления высокопоставленных членов UKAD, которые прокомментируют итоги работы в России.