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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Россия готовит ответ на вопросы WADA к РУСАДА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этот вопрос касается спортивных властей страны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Спортивное руководство РФ готовит ответ на вопросы WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что у WADA действительно есть ряд вопросов, сейчас установлен срок три недели для подготовки ответа на эти вопросы. В течение этих трех недель просто нужно подождать", - сказал он.

При этом Песков добавил, что "Кремль не связывается с WADA (по этой теме), это вопрос, который касается спортивных властей РФ, именно там и будет готовиться ответ".

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичДопинг-скандал вокруг российского спорта
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