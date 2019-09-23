Россия готовит ответ на вопросы WADA к РУСАДА

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Спортивное руководство РФ готовит ответ на вопросы WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что у WADA действительно есть ряд вопросов, сейчас установлен срок три недели для подготовки ответа на эти вопросы. В течение этих трех недель просто нужно подождать", - сказал он.

При этом Песков добавил, что "Кремль не связывается с WADA (по этой теме), это вопрос, который касается спортивных властей РФ, именно там и будет готовиться ответ".