Чемпионы по маунтинбайку высоко оценили трассы курортов "Архыз" и "Ведучи"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Четырехкратный чемпион мира по маунтинбайку Лоик Бруни и двукратный чемпион Европы по скоростному спуску Флоран Пайе высоко оценили качества трасс для велосипедистов по итогам посещения "Архыза" в Карачаево-Черкесии и "Ведучи" в Чечне. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"По итогам поездки гонщики единогласно отметили, что уровень трасс северокавказских курортов - достойный, готовность к проведению на трассах международных соревнований близка к максимальной. А это значит, что, продолжая и в качественном, и в количественном смыслах развивать байк-парки, "Курорты Северного Кавказа" при организации соревнований в следующем сезоне могут выйти на международный уровень", - говорится в сообщении.

В настоящее время готовится заявка на проведение этапа Кубка мира по маунтинбайку в 2023 году на Северном Кавказе, уточнили в пресс-службе. "Трассы "Архыза" достойны соревнований международного класса. Я был приятно удивлен траекторией маршрута и самой трассой в целом. Если построить еще больше таких же треков с разными техническими характеристиками, курорт может стать международной площадкой для проведения крупнейших соревнований", - приводятся в сообщении слова действующего чемпиона мира Бруни.

Пайе в свою очередь оценил трассы курорта "Ведучи" как "качественные и интересные". "Несмотря на пологость горы, ее рельеф был использован с максимальной пользой. Особенно хороша велосипедная инфраструктура курорта для начинающих гонщиков. По периметру трасс много технических элементов, на которых можно учиться технике катания на горном велосипеде - это важно при изучении азов велосипедной дисциплины", - цитирует его пресс-служба.