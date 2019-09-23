{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

Драчев не видит причин в отказе в восстановлении Союза биатлонистов России в октябре

В понедельник состоялось заседание рабочей группы СБР и Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросам восстановления СБР в качестве полноценного члена IBU

ТАСС, 23 сентября. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выразил уверенность, что вопрос восстановления организации будет решен не позднее октября 2019 года. Комментарий Драчева приводит пресс-служба СБР.

В понедельник состоялось заседание рабочей группы СБР и Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросам восстановления СБР в качестве полноценного члена IBU. На заседании были обсуждены ход и степень выполнения всех 12 пунктов, необходимых для восстановления СБР на внеочередном конгрессе IBU в октябре 2019 года.

"Мы донесли до наших партнеров из IBU позицию Союза биатлонистов России по тем пунктам, выполнение которых еще не завершено, в частности, по финансовым выплатам, - сказал Драчев. - Обсуждалось несколько вариантов их исполнения, IBU обсудит возможность принятия одного из них на заседании исполкома, который пройдет в пятницу. Что касается подачи СБР заявки на свое восстановление в правах на октябрьском конгрессе - заявка будет подготовлена. Мы последовательно выполняем все условия дорожной карты и не видим причин для того, чтобы вопрос нашего восстановления был бы отложен на более поздний срок, чем октябрь 2019 года".

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить состязания под эгидой IBU.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Допинг-скандал вокруг российского спорта
МОК будет следовать правилам WADA в вопросе допуска сборной России к Олимпиаде в Токио
В понедельник стало известно, что WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА кодексу международной организации из-за несоответствия между базой данных московской антидопинговой лаборатории
Читать полностью