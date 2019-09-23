Российские спортсмены получат 20 единиц экипировки на Всемирные пляжные игры

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Спортсмены сборной России получат комплект из 20 единиц экипировки для выступления на Всемирных пляжных играх. Об этом ТАСС заявила главный дизайнер и основатель компании - экипировщика Олимпийского комитета России (ОКР) ZASPORT Анастасия Задорина.

"Каждый комплект состоит из 20 единиц и включает в себя парадный костюм, тренировочную форму, футболки, поло, шорты, бриджи, плавки, сланцы, полотенце, кроссовки, носки, бейсболку, сумку на пояс, рюкзак, спортивную сумку и солнцезащитные очки. Экипировка выполнена в цветах российского триколора", - заявила Задорина.

Российские спортсмены примут участие в состязаниях по пляжному футболу, баскетболу 3х3, воднолыжному спорту, скейтбордингу, плаванию на открытой воде, вейкборду, триатлону, пляжному теннису, скалолазанию и парусному спорту.

Всемирные пляжные игры пройдут в Дохе с 12 по 16 октября.