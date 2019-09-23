На курорте в КЧР создадут имитацию городских препятствий для соревнований по паркуру

ЧЕРКЕССК, 23 сентября. /ТАСС/. Организаторы первого высокогорного фестиваля уличной культуры на горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии создадут площадки, имитирующие препятствия естественной городской среды. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"Традиционно паркур и фриран - это городские дисциплины, но в этот раз соревнования пройдут среди живописных гор Кавказа. Для имитации городских пространств в туристической деревне "Архыза" Романтик появятся искусственные препятствия из легко возводимых конструкций, а также будет задействована инфраструктура курорта", - говорится в сообщении.

"Думаю, фестиваль уличной культуры в горах до нас никто не проводил, поэтому уверен, что он соберет молодых и активных со всего Северного Кавказа. Гостей ждут энергетика и драйв в окружении самых живописных пейзажей Архыза", - приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора КСК Рустама Тапаева.

"АрхызФанФест" пройдет 28 сентября и станет закрытием летнего сезона на курорте. В рамках фестиваля пройдут соревнования по паркуру и фрирану, мастер-классы по граффити, каллиграфии, трикингу и слеклайну. На участие в соревнованиях заявились уже более ста спортсменов.

Проект проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, КСК, курорта "Архыз" и общественного холдинга "Оффбитс".