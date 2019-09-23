Хохлов останется на посту главного тренера "Динамо" до зимней паузы в РПЛ

В воскресенье "Динамо" дома уступило "Сочи" со счетом 2:3 в матче 10-го тура чемпионата России. На послематчевой пресс-конференции Хохлов отметил, что у него "не получилось" на посту главного тренера "Динамо", а на вопрос об отставке ответил, что решение вскоре будет принято.

"В связи с большим количеством слухов, домыслов и ничем не подтвержденной информации вокруг клуба, считаем необходимым официально заявить о том, что до зимней паузы в чемпионате страны работу с командой продолжит главный тренер Дмитрий Валерьевич Хохлов, - говорится в заявлении клуба. - Летом мы начали глобальную перестройку команды и прекрасно понимали, что создание нового, боеспособного коллектива займет время, будет сопряжено с рисками и необходимостью оперативно справляться с системными задачами. Мы доверили руководство командой тренерскому штабу Хохлова и считаем правильным в сложившихся обстоятельствах дать возможность исправить текущую ситуацию, с учетом значительно обновленного состава. Впадать в крайности клуб не намерен, равно как и вести переговоры с другими специалистами, имена которых сейчас так активно муссируются".

"На текущий момент ни качество игры, ни место в турнирной таблице не могут удовлетворять ни болельщиков, ни тренерский штаб, ни руководство "Динамо", - отмечается в заявлении клуба. - Признаем, что в ходе подготовки команды были допущены ошибки, которые, в том числе, привели к слабым промежуточным результатам, в усилении нуждается и работа спортивного штаба. Исправить ситуацию можно, для этого есть все возможности, но только общими усилиями, с доверием друг к другу и верой в собственные силы. Впереди у нас сложная серия выездных матчей в чемпионате и Кубке России, ближайшие результаты станут во многом показательными и определяющими для выбора вектора направления дальнейшего развития клуба".

Хохлов возглавил "Динамо" в октябре 2017 года, под его руководством команда заняла восьмое место в чемпионате России в сезоне-2017/18 и 12-е - в сезоне-2018/19. В текущем чемпионате "Динамо" провело 10 матчей, набрало 10 очков и располагается на 11-м месте в турнирной таблице. В 11-м туре "Динамо" на выезде сыграет с "Ростовом", встреча пройдет в субботу, начало матча в 16:30 мск. В среду в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России "Динамо" на выезде сыграет с владивостокским "Лучом".

Последний матч перед зимней паузой в чемпионате России "Динамо" проведет 6 декабря на выезде против петербургского "Зенита".