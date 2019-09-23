Егоров: арбитры матча РПЛ между ЦСКА и "Краснодаром" не допустили ошибок

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Судьи матча десятого тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Краснодаром" приняли правильные решения в спорных ситуациях. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Встреча прошла 22 сентября в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 3:2. Главным арбитром был Владислав Безбородов, на матче также работала система видеоассистента рефери (VAR). После матча недовольство решениями арбитров высказал тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

В первом тайме полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов попал ногой в живот игроку "Краснодара" Кайо, арбитр предъявил нарушителю желтую карточку. "По моменту с Ахметовым это стопроцентная желтая карточка, если бы была прямая нога, агрессия и скорость, то красная, но судья все верно сделал", - отметил Егоров.

На 78-й минуте встречи нападающий "Краснодара" Маркус Берг упал в штрафной площади ЦСКА после контакта с защитником Игорем Дивеевым, арбитры нарушения не усмотрели. "Для нас это не пенальти. Когда случаются моменты с VAR, есть официальный протокол, когда произошел эпизод между арбитром и VAR, арбитр объяснил свою ситуацию, судьи VAR пересмотрели этот эпизод и согласились", - сказал Егоров.

"Арбитр принял решение назначить удар от ворот, и судья объяснил, что видел контакт в районе бедер и защитник не наносил удар по ноге. Он поставил ногу на землю, рядом. Скорость была большая, и контакт произошел, судьи VAR увидели объяснение на камере, это не ошибка, поэтому приняли решение продолжить игру. Таких единоборств много в игре, там не было ни удара, ни подножки", - пояснил он.

11-й тур чемпионата России пройдет с 28 по 30 сентября.