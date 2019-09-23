{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Егоров положительно оценил работу VAR на матче между "Зенитом" и "Рубином"

Благодаря системе видеоассистента рефери были отменены три мяча команды из Санкт-Петербурга в ворота казанцев, что не помешало "Зениту" выиграть матч со счетом 5:0

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Система видеоассистента рефери (VAR) помогла восторжествовать справедливости в нескольких эпизодах матча чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином". Об этом журналистам в понедельник заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Зенитом" и "Рубином" прошел в субботу в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 5:0. Благодаря VAR были отменены еще три мяча в ворота казанцев - два гола Артема Дзюбы и один - Себастьяна Дриусси.

"Мы увидели VAR в действии, миллиметровые офсайды реально были, справедливость восторжествовала", - заявил Егоров.

"Зенит" после десяти туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. "Рубин" идет 10-м с 10 очками в активе.

Теги
Российский футбол
Допинг-скандал вокруг российского спорта
МОК будет следовать правилам WADA в вопросе допуска сборной России к Олимпиаде в Токио
В понедельник стало известно, что WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА кодексу международной организации из-за несоответствия между базой данных московской антидопинговой лаборатории
Читать полностью