Егоров: судья верно назначил пенальти в ворота "Оренбурга" в игре с "Локомотивом"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Главный арбитр встречи десятого тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и московским "Локомотивом" Сергей Иванов принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота оренбуржцев. Об этом журналистам на пресс-конференции в понедельник заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

В воскресенье "Локомотив" на выезде обыграл "Оренбург" со счетом 3:2. На 47-й минуте Иванов назначил пенальти в ворота хозяев после нарушения правил на полузащитнике железнодорожников Жоау Мариу. 11-метровый удар реализовал Федор Смолов.

"Пенальти был назначен верно, - сказал Егоров. - Еще сомнения вызвал эпизод с возможным фолом на нападающем "Локомотива" Эдере, там нарушения не было".

Егоров считает, что в матче между грозненским "Ахматом" и самарскими "Крыльями Советов" (1:1) главный арбитр Станислав Васильев верно засчитал мяч Андреса Понсе в ворота самарцев. На 28-й минуте судья сначала отменил гол, так как ассистент зафиксировал положение вне игры у игрока "Ахмата", но затем указал на центр поля. "Судьи приняли абсолютно правильное решение. Ассистент поднял офсайд, затем между бригадой состоялся диалог, резервный арбитр подсказал, что мяч отлетел от защитника "Крыльев Советов", так что гол засчитан верно", - заявил Егоров.

Матчи 11-го тура Российской премьер-лиги пройдут с 28 по 30 сентября.