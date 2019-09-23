"Енисей" ожидает около 1500 болельщиков "Зенита" на матче Кубка России

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" ожидает около 1500 болельщиков петербургского "Зенита" на домашнем матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красноярского клуба.

"На данный момент клуб продал 8400 билетов, - заявили в пресс-службе. - Обычные кассы открылись 22 сентября, возможность покупки онлайн была доступна еще с начала прошлой недели, примечательно, что основной прирост продаж поступил после открытия обычных касс. Заявки от "Зенита" о том, что у них планируется организованная поддержка, не поступала, в Красноярске много фанатов клуба из Санкт-Петербурга, мы ожидаем около 200 региональных болельщиков. Гостевая трибуна вмещает 1500 человек, учитывая опыт выступления в РПЛ (Российской премьер-лиге - прим. ТАСС), на матчах с командами такого уровня сектор всегда забивается".

"Средняя посещаемость матчей в этом сезоне составляет порядка 4 тыс. зрителей", - отметили в пресс-службе.

Сезон-2019/20 "Енисей" проводит в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в прошлом сезоне красноярский клуб занял последнее место в турнирной таблице РПЛ.