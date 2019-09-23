Команды военно-патриотических клубов Ставрополья сдадут "тропу разведчика", стрельбу и ГТО

ПЯТИГОРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Слет военно-патриотических и военно-спортивных клубов - участников Постовского движения Ставропольского края "Патриот-2019" пройдет в Пятигорске с 25 по 29 сентября. Участники 25 команд будут сдавать строевую подготовку, ГТО и другие нормативы, сообщили в понедельник ТАСС в молодежном многопрофильном патриотическом центре "Машук".

"С 25 по 29 сентября в Пятигорске на базе молодежного многопрофильного патриотического центра "Машук" пройдет XVII слет военно-патриотических и военно-спортивных клубов - участников Постовского движения Ставропольского края "Патриот-2019". Это будет формат "Зарницы": дети приезжают, живут в палаточном лагере. У них проходят конкурсы по строевой подготовке, рукопашному бою, стрельба из винтовки, творческий конкурс, ГТО и еще один конкурс постановочный "Тропа разведчика", - сказал собеседник агентства.

По его словам, победители по строевой подготовке награждаются поездкой в Москву, они выступят на посту номер один в Александровском саду, также будет подводиться общий итог по всем конкурсам. По данным Минобразования края, в слете примут участие 25 команд военно-патриотических и военно-спортивных клубов городов и районов Ставропольского края. В состав каждой команды войдут шесть человек: пять юнармейцев в возрасте от 14 до 17 лет и руководитель команды.

Цель слета - создание условий для духовно-нравственного развития личности, формирования чувства патриотизма, самосознания и гражданской ответственности подрастающего поколения. Кроме того, слет поможет в подготовке к военной и правоохранительной службе, объединению деятельности военно-патриотических и военно-спортивных клубов, сохранению и развитию Постовского движения в Ставропольском крае.