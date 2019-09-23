МОК будет следовать правилам WADA в вопросе допуска сборной России к Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) будет следовать правилам Всемирного антидопингового агентства WADA в вопросе допуска сборной России к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

WADA в понедельник инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре, основанием для такого решения стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории. В июле было объявлено, что Олимпийский комитет России (ОКР) получил от МОК официальное приглашение принять участие в Играх-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа.

"Согласно новым правилам WADA, вступившим в силу в апреле 2018 года, этот процесс осуществляется Всемирным антидопинговым агентством, МОК полностью соблюдает эту процедуру", - ответили ТАСС в пресс-службе на вопрос, сможет ли сборная России выступить на Играх в Токио в случае лишения РУСАДА соответствия международному кодексу.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года. При этом перед организацией был поставлен ряд условий. Российская сторона должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.

Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. Сейчас в этом возникли сомнения, что заставляет WADA инициировать рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА международному кодексу.

Новый Международный стандарт по соответствию кодексу предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.