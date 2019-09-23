Ватутин: Кубок Гомельского станет важнейшим этапом подготовки БК ЦСКА к новому сезону

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Кубок Александра Гомельского станет заключительным и важнейшим этапом подготовки баскетбольного клуба ЦСКА к новому сезону. Такое мнение в понедельник на пресс-конференции в ТАСС высказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

"Турнир для нас является важнейшим этапом подготовки к сезону, это ее последний этап. Московская публика, надеюсь, соскучилась по ЦСКА. Матчи турнира - хорошая возможность посмотреть на обновленную команду. Турнир в этом сезоне собрал солидный состав участников", - отметил Ватутин.

"В этом году национальные чемпионаты начинаются немного раньше из-за отборочного олимпийского турнира, поэтому участников было найти не так просто, как обычно. Но мы сделали максимум возможного, чтобы состав был представительным. Приглашали клуб "Химки", но этот турнир не встроился в их рамки подготовки", - добавил Ватутин.

Участниками Кубка Гомельского в 2019 году станут российские ЦСКА и УНИКС, а также греческие "Олимпиакос" и "Промитеас". Турнир пройдет 24-25 сентября в Москве в УСК ЦСКА.

Кубок Гомельского проводится с 2008 года. ЦСКА выигрывал турнир восемь раз, также победителями становились греческий "Панатинаикос", литовский "Жальгирис" и подмосковные "Химки".