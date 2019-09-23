Министр спорта РФ Колобков провел встречу с президентом Федерации гандбола Шишкаревым

ТАСС, 23 сентября. Министр спорта РФ Павел Колобков встретился с президентом Федерации гандбола России (ФГР) Сергеем Шишкаревым в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

Шишкарев рассказал о подготовке мужской и женской сборных к турнирам в сезоне-2019/20, а также о плане подготовки к женскому чемпионату мира, который пройдет c 30 ноября по 15 декабря в Японии. Россиянки проведут сборы в октябре и ноябре, а также сыграют на товарищеском турнире в Южной Корее, где встретятся с хозяйками соревнований и командами Венгрии и Сербии.

"В чемпионате мира не сможет принять участие лидер нашей команды, одна из самых талантливых гандболисток Европы Дарья Дмитриева, накануне сезона получившая травму, - сообщил Шишкарев. - Тем не менее перед сборной России будут стоять самые амбициозные цели: задача-максимум - выиграть турнир. Победа на чемпионате мира позволит сборной России квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио, это наша главная цель. Что касается Дарьи, то мы договорились, что она не будет форсировать восстановление, все должно идти в планомерном режиме, чтобы Дмитриева была готова сыграть на Олимпиаде".

Мужская сборная России примет участие в чемпионате Европы, который пройдет c 10 по 26 января 2020 года в Австрии, Норвегии и Швеции. "Мы попали в сильную группу, - сказал Шишкарев. - Но это должно только мотивировать нашу команду. Задача сборной России - занять как можно более высокое место, чтобы завоевать путевку в олимпийский квалификационный турнир. Мужская сборная России настроена достойно выступить на чемпионате Европы, а наша главная цель - участие в Олимпиаде в Токио двумя национальными командами - мужской и женской".

Также Шишкарев поздравил Колобкова с прошедшим днем рождения (в воскресенье Колобкову исполнилось 50 лет) и подарил ему футболку сборной России с номером 50.