СМИ: футболист Бернарду Силва обвиняется в расизме из-за шутки в адрес одноклубника

ТАСС, 23 сентября. Организация Kick It Out, специализирующаяся на борьбе с расизмом, призвала Футбольную ассоциацию Англии (FA) открыть дело в отношении португальского полузащитника английского "Манчестер Сити" Бернарду Силвы из-за шутки в социальных сетях в адрес партнера по команде француза Бенжамена Менди. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британскую телерадиовещательную корпорацию Би-би-си.

В воскресенье Силва выложил пост в Twitter, в котором сравнил детскую фотографию Менди с изображением конфет Conquitos. Через 46 минут запись была удалена. Затем Силва написал: "В наше время уже нельзя пошутить над другом". Менди прокомментировал запись, не проявив признаков обиды, FA подтвердила изучение записи Силвы в Twitter.

"Мы сильно разочарованы записью, которую Силва опубликовал в Twitter, - говорится в заявлении Kick It Out. - Расистские стереотипы неприемлемы даже в шутливой форме, и мы в шоке, что спортсмен, который является образцом поведения для миллионов людей, не увидел дискриминационный характер этой записи. Мы отправили уведомление в FA и верим, что в отношении Силвы должны быть приняты меры, в том числе прослушивание обязательного образовательного курса на тему оскорбительного поведения".

Силва и Менди вместе выступали за "Монако" в сезоне-2016/17, после чего летом 2017 года перешли в "Манчестер Сити". Силва провел за клуб 111 матчей, в которых забил 26 мячей и сделал 26 голевых передач. Менди принял участие в 25 играх, сделав шесть результативных передач. Оба игрока стали двукратными чемпионами Англии, завоевали Кубок и Суперкубок страны и дважды - Кубок английской лиги.