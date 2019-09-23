Женская сборная Украины по боксу отказалась от участия в чемпионате мира в Улан-Удэ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Женская сборная Украины не примет участия в чемпионате мира по боксу, который пройдет в Улан-Удэ. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в оргкомитете турнира.

"Поступило официальное письмо о том, что сборная Украины не приедет на чемпионат мира", - говорится в сообщении.

В марте 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Запрет на участие в турнирах и тренировочных сборах на территории РФ касался всех членов национальных команд Украины. В то же время спортивным федерациям было рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

Однако, согласно новому постановлению от 11 апреля 2018 года, данный указ утратил силу. Вместо этого Министерство молодежи и спорта Украины запретило финансировать проведение учебно-тренировочных сборов и участие спортсменов в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Спортивным федерациям по-прежнему рекомендовано воздержаться от выступления на турнирах в России.

Чемпионат мира пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября. Ранее сообщалось, что в турнире примут участие 330 спортсменок из 75 стран.