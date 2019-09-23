Шахматист Раджабов на отлично оценил организацию Кубка мира в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сентября. /ТАСС/. Шахматист из Азербайджана Теймур Раджабов доволен организацией Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске. Об этом он сообщил в понедельник ТАСС после первой партии 1/4 финала с американцем Джеффри Сюном.

Партия, в которой американец играл белыми, завершилась вничью. Вторая партия состоится во вторник.

"Все отлично проходит. Мне всегда нравилось здесь [в Ханты-Мансийске] играть. Особенно в мороз. Сейчас пока не дотягивает по погоде до моего любимого состояния", - сказал он ТАСС.

"Нет совершенно никаких вопросов к организации турнира. Ты просто приходишь и думаешь об игре", - добавил шахматист.

Комментируя первую партию с Сюном, Раджабов отметил, что она была равной, и он не видел, за счет чего можно выиграть. "Мне казалось, что я чуть чуть могу где-то поднажать, но во время партии не мог найти [нужный ход]. Я думаю, объективный результат. Борьба продолжается дальше", - сказал азербайджанец.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.