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Бокс

Федерация бокса Украины за свой счет отправит команду на женский ЧМ в Улан-Удэ

Ранее сообщалось, что украинская команда не выступит на турнире в России
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Федерация бокса Украины отправит команду на чемпионат мира среди женщин в Россию за счет организации. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В понедельник в оргкомитете турнира сообщили о том, что украинская делегация не приедет на мировое первенство.

"Мы разговаривали с коллегой из Федерации бокса Украины Владимиром Продивусом. Украинские боксеры выступят на женском чемпионате мира в Улан-Удэ, поездка будет оплачена национальной федерацией", - сказал собеседник агентства.

Чемпионат мира пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября.

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