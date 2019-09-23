СМИ: австрийские спортсмены Хауке и Денифль могут получить реальные сроки за допинг

ТАСС, 23 сентября. Прокуратура австрийского Инсбрука выдвинула обвинения против атлетов Штефана Денифля и Макса Хауке, оказавшихся в центре допинг-скандала этой весной. Об этом со ссылкой на решение органа сообщает в понедельник издание Kronen Zeitung.

Им вменяется мошенничество, связанное со спортом. По версии следствия, Денифль с 2014 по 2018 год прибегал к кровяному допингу и гормону роста, а также мошенническим путем получил более €500 тыс. 31-летний бывший велогонщик может получить от года до 10 лет тюрьмы.

Хауке, запечатленный принимающим кровяной допинг на видео во время задержания, обвиняется в нарушении антидопинговых правил с 2015 года. Неназванный немецкий врач помогал ему в осуществлении процедуры кровяного допинга и принятии гормона роста. Таким образом, Хауке были незаконным путем оказаны медицинские услуги на сумму €50 тыс. Ему грозит от полугода до пяти лет тюрьмы.

В прокуратуре уточнили, что решения еще не вступили в законную силу, поэтому процессуальные сроки не определены. Обвинения против остальных проходящих по делу атлетов пока не выдвигались.

27 февраля в Зефельде сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с прокуратурой Германии задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двух спортсменов сборной Австрии по лыжным гонкам Макса Хауке и Доминика Балдауфа, эстонцев Карела Таммъярва и Андреаса Веерпалу, а также казахстанского лыжника Алексея Полторанина. Кроме спортсменов, были задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом.

Операция под названием "Кровопускание" проводилась совместно австрийскими и германскими силовиками. 27 февраля была организована операция в Зефельде и Германии, в ходе которой в общей сложности были задержаны девять человек и проведено 16 обысков. В ходе расследования по подозрению в коммерческом спортивном мошенничестве и применении запрещенных препаратов и методов допинга в Германии была раскрыта группировка, связанная со спортивным медиком Марком С. Преступники действовали из немецкого Эрфурта и на протяжении нескольких лет предоставляли допинг для спортсменов.