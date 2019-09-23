Три недели на объяснение. Допинг вновь подвел российский спорт к краю пропасти

По итогам проверки базы данных московской лаборатории у отдела расследований WADA возникли серьезные сомнения в том, что с ней не производились манипуляции

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский спорт все никак не может закрыть одну из самых печальных страниц своей истории, более того, новые подробности дела трехлетней давности грозят ему очередными санкциями. Если будет доказано, что с базой данных московской антидопинговой лаборатории проводились манипуляции, всерьез встанет вопрос о допуске российских спортсменов по всем видам спорта к участию в международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх 2020 года в Токио. Таким получился итог заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое прошло в японской столице в понедельник. На нем был представлен отчет комитета по соответствию, в котором говорилось о проверке базы данных московской лаборатории, доступ к которой эксперты WADA получили в январе.

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Предоставление оригинальной базы данных, а после и допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, являлось ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года. Российская сторона, пусть и с незначительной задержкой в случае с базой данных, выполнила это требование. Но оно подразумевало еще одно условие - предоставленные из московской лаборатории данные, доступ к которым был закрыт на протяжении почти двух лет в связи с федеральным расследованием, должны были оказаться подлинными, иными словами - в них не должно было оказаться изменений. Манипуляция или что-то еще По итогам проверки у отдела расследований WADA возникли серьезные сомнения в том, что с базой данных московской лаборатории не производились манипуляции. Теперь у России есть три недели, чтобы дать разъяснения. Пока же WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре. "Нам сообщили, что база данных, переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году, - сказал министр спорта РФ Павел Колобков. - В чем именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны - будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии. Со своей стороны мы продолжаем оказывать всевозможное содействие".

Президент WADA Крейг Риди, в свою очередь, не спешит обвинять Россию в фальсификации данных. "Пока мы не знаем, является ли это подделкой, манипуляцией или чем-то еще", - отметил он. От итогов проверки зависит, чего ждать российскому спорту. С одной стороны, РУСАДА после реформирования, которое растянулось на три года, сейчас является образцом национального антидопингового агентства. Олимпийский комитет России (ОКР), наказанный за допинговые нарушения на Играх в Сочи, сумел вернуть доверие международного спортивного сообщества. В этой ситуации вновь лишать РУСАДА соответствия международному кодексу было бы нелогично, однако правила есть правила, и если нарушение было, нет сомнений, что российский спорт понесет наказание. Олимпийские "перспективы" При этом последствия этого наказания будут значительно хуже, чем это было в 2015 году, когда РУСАДА впервые было лишено соответствия. По новому кодексу страна, чье национальное антидопинговое агентство лишено соответствия, может потерять право на проведение крупных соревнований, а ее спортсмены могут быть не допущены к участию в международных стартах. "Судя по тому, что на основании доклада комитета по соответствию исполком WADA уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, ситуация очень серьезная, - сказал президент ОКР Станислав Поздняков. - За короткий срок в три недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории. В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году". Всю серьезность ситуации понимают и в МОК, который не собирается ссориться с WADA по российскому вопросу, хоть организация ранее и заявляла о новом, конструктивном этапе сотрудничества с ОКР.

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