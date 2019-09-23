Грищук сыграл вничью с Дин Лижэнем в первой партии четвертьфинала Кубка мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сентября. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в первой партии четвертьфинала Кубка мира. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Партии Никита Витюгов (Россия) - Юй Янъи (Китай), Левон Аронян (Армения) - Максим Вашье-Лаграв (Франция), Джеффри Сюн (США) - Теймур Раджабов (Азербайджан) также завершились вничью.

Как сообщил ТАСС после завершения партии Грищук, игра для него была очень тяжелой, а ничья - закономерна. "Очень тяжелая партия, сразу под прессингом большим оказался после дебюта. Потом очень сложная была борьба, возможно, у обоих были шансы выиграть. В принципе ничья относительно закономерна", - отметил он.

В свою очередь Витюгов заявил ТАСС, что его партия также была непростой. "Партия была очень сложная. Наверное, где-то у меня был какой-то перевес, но трудно сказать. Динамичная, сбалансированная партия", - пояснил он.

Вторые партии четвертьфинала пройдут во вторник. В случае равенства счета после двух партий шахматисты выявят победителя на тай-брейке 25 сентября.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.