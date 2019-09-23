В WADA уточнили, какие манипуляции проводились с данными московской лаборатории

ТАСС, 23 сентября. Председатель комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию Джонатан Тейлор рассказал, что из базы данных московской антидопинговой лаборатории была удалена часть информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов. Комментарий Тейлора приводит The New York Times .

"Были положительные результаты [допинг-проб], которые были удалены. Вопрос, почему? Мы дадим [российской стороне] возможность все объяснить", - сказал Тейлор.

WADA в понедельник инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации по ускоренной процедуре, основанием для такого решения стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории. Предполагается, что комитет по соответствию WADA вынесет окончательную рекомендацию относительно РУСАДА 23 октября.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года. При этом перед организацией был поставлен ряд условий. Российская сторона должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.

Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. В понедельник в этом возникли сомнения, что заставляет WADA инициировать рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА международному кодексу.

Новый международный стандарт по соответствию кодексу предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.