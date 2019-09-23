ТАСС, 23 сентября. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

Такое решение было принято на заседании совета IAAF, которое прошло в понедельник. Таким образом, российские легкоатлеты на чемпионате мира в Катаре выступят в нейтральном статусе.

"Совет единогласно принял решение, что Всероссийская федерация легкой атлетики на данный момент не может быть восстановлена в правах", - сказал Андерсен.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных заявок в IAAF.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 легкоатлетов России, имеющих нейтральный статус.