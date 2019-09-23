На решение по ВФЛА повлияли подозрения в манипуляциях с данными московской лаборатории

ТАСС, 23 сентября. Подозрения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории повлияли на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Об этом на пресс-конференции после заседания совета IAAF рассказал глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

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В понедельник WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации по ускоренной процедуре. Основанием для такого решения стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории.

"На наше решение повлияло сегодняшнее решение исполкома WADA инициировать рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре", - сказал Андерсен.

"Поскольку в базе данных существуют исправления, это условие [восстановления в правах ВФЛА] не может считаться выполненным", - добавил он.

ВФЛА была лишена членства в IAAF в 2015 году после серии допинговых скандалов с российскими легкоатлетами. По этой причине российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе и только при условии допуска со стороны IAAF.