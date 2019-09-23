"Локомотив-Кубань" подписал контракт с баскетболистом Мотовиловым

ТАСС, 23 сентября. Баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" подписал контракт с защитником сборной России Григорием Мотовиловым, ранее выступавшим за "Спартак-Приморье" (Владивосток). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба краснодарской команды.

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на три года.

"Я очень рад попасть в "Локо". Команда всегда ставит перед собой только самые высокие цели и для меня это новый вызов. Я с нетерпением жду начала сезона, уже не терпится сыграть в новом клубе", - сказал Мотовилов.

"Мотовилов - молодой амбициозный игрок, который своей игрой заслужил право выступать на самом высоком уровне. Уверен, что здесь он получит все необходимые условия для роста, опыт товарищей по команде и высокий профессионализм работников клуба помогут ему на данном этапе", - сказал главный тренер клуба Лука Банки.

"Спартак-Приморье" выступает во второй по силе российской лиге, он набирал в среднем за игру 11,6 очка, совершая 1,7 подбора и отдавая 2,8 передачи.

Мотовилов играл за юношеские и молодежную сборные России. Выступал в составе сборной России на Кубке мира 2019 года, где набирал в среднем 4,6 очка, совершая по 1 подбору и 1,2 передачи (за пять матчей).