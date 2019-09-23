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Еврокубки

Баскетбольный клуб ЦСКА оплатит оборудование площадки в Калининграде для матчей Евролиги

Матчи ЦСКА с итальянским клубом "Олимпия Милан" и греческим "Панатинаикосом" пройдут во дворце спорта "Янтарный"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Оборудование площадки в калининградском дворце спорта "Янтарный" для проведения матчей баскетбольной Евролиги возьмет на себя московский ЦСКА. Об этом ТАСС в понедельник заявила министр спорта области Наталья Ищенко.

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Ранее стало известно, что встреча ЦСКА с итальянским клубом "Олимпия Милан" пройдет 26 декабря, 3 января 2020 года армейцы сыграют с греческим "Панатинаикосом", оба матча пройдут во дворце спорта "Янтарный".

"Организация матчей такого масштаба на калининградской земле, безусловно, большая честь для нас. Это должно послужить дополнительным катализатором развития этого вида спорта в Калининграде, повысить интерес детей и их родителей к занятиям баскетболом. Думаю, что матчи вызовут неподдельный интерес у зрителей и мы на сто процентов заполним трибуны нашей арены", - заявила Ищенко.

"Дворец спорта "Янтарный" соответствует всем отечественным и международным стандартам в части организации соревнований по волейболу. Но для баскетбола необходимо другое покрытие, щиты, кольца, табло - все это берет на себя ЦСКА, клуб для двух матчей смонтирует требуемое по регламенту оборудование по временной схеме. А для трансляции по федеральному телеканалу и остальным техническим вопросам арена готова уже сейчас", - добавила она.

Действующий победитель Евролиги ЦСКА начнет турнир 4 октября гостевым матчем против испанской "Валенсии".

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