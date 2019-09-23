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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Андерсен: ВФЛА погасила все долги перед IAAF, выполнив один из пунктов дорожной карты

Задолженность составляла $3,2 млн

ТАСС, 23 сентября. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) погасила все задолженности перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за 2019 год, выполнив тем самым один из пунктов дорожной карты по восстановлению в правах. Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

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В понедельник совет IAAF продлил отстранение ВФЛА. Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил ТАСС, что федерация полностью выплатила IAAF задолженность в размере $3,2 млн.

"Что касается позитивных моментов, то рабочая группа проинформировала совет о том, что ВФЛА выплатила все за 2019 год, и это условие теперь может быть признано выполненным", - отметил Андерсен.

"Но рабочая группа также донесла до совета, что у национальной федерации остаются проблемы со спортсменами и региональными федерациями, которые продолжают работать с дисквалифицированными тренерами, что, в свою очередь, демонстрирует отсутствие сильной антидопинговой культуры", - добавил он.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных заявок в IAAF.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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