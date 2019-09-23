МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Результаты проверки изменений базы данных московской лаборатории обнародуют в ноябре. Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в понедельник инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре, основанием для такого решения стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории.

"Наша рабочая группа была проинформирована WADA и Athletics Integrity Unit (независимый дисциплинарный легкоатлетический орган - прим. ТАСС). Сейчас есть подозрения в том, что с базой данных из московской лаборатории проводились манипуляции. У нас нет фактов, расследование продолжается. Но нам было сказано, что информация по этой теме будет обнародована в ноябре", - сказал Андерсен после решения IAAF продлить отстранение ВФЛА, что не позволит российским легкоатлетам выступить на стартующем 27 сентября чемпионате мира под флагом страны.

В ноябре в польском городе Катовице пройдут заседания исполкома и совета учредителей WADA.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года. При этом перед организацией был поставлен ряд условий. Российская сторона должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.

Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. Сейчас в этом возникли сомнения, что заставляет WADA инициировать рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА международному кодексу.