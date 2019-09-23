РФС временно снял с "Тамбова" запрет на регистрацию игроков

ТАСС, 23 сентября. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) временно сняла запрет с клуба премьер-лиги "Тамбов" на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее РФС запретил "Тамбову" регистрировать новых игроков. Решение было принято на основании удовлетворения заявления игрока клуба Вагиза Галиулина о взыскании задолженности по премиальным выплатам в полном объеме.

В понедельник палата по разрешению споров РФС удовлетворила ходатайство Галиулина о временном снятии с "Тамбова" запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу. Отмечается, что "Тамбов" может регистрировать игроков до 31 октября нынешнего года включительно.

В этом сезоне Галиулин на правах аренды выступает за нижнекамский "Нефтехимик", который играет в Олимп-Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

После десяти туров Российской премьер-лиги "Тамбов" занимает 15-е место в таблице, набрав восемь очков. В следующем туре команда на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов" 28 сентября.