Путин: сборная России по вольной борьбе показала слаженность и командный настрой на ЧМ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду России по вольной борьбе, победившую в общекомандном зачете на чемпионате мира 2019 года в Нур-Султане. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Сборная России по борьбе подтвердила звание сильнейшей в мире за год до Олимпиады

"На нынешнем чемпионате мира в Казахстане вы выступили "на отлично", достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы вольной борьбы. Продемонстрировали великолепные спортивные качества, слаженность, командный настрой, нацеленность на успех. Молодцы", - говорится в телеграмме.

Сборная под руководством Дзамболата Тедеева взяла пять золотых медалей из десяти на чемпионате мира по спортивной борьбе в Нур-Султане. Чемпионами мира стали Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Серебряную медаль завоевал Магомедрасул Идрисов (до 61 кг), бронзовые награды команде принесли Гаджи Набиев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг) и Алихан Жабраилов (до 92 кг).