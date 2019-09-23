Шляхтин: IAAF не выявила новых фактов работы отстраненных тренеров с российскими атлетами

В понедельник IAAF продлила отстранение ВФЛА. В июне агентство Reuters сообщало, что отстраненные за допинговые нарушения российские тренеры по легкой атлетике Владимир Мохнев и Валерий Волков продолжают работать со спортсменами.

"Хочу уточнить, что за последние три месяца мы провели большую работу в этом направлении. Да, есть некоторая инертность среды в этом вопросе, но мы не останавливаемся. На сегодняшний день новых нарушений выявлено не было, завершение расследований по делам, которые были инициированы летом, находится в компетенции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), но и мы работу в отношении дисквалифицированных тренеров и случаев запрещенного сотрудничества не останавливаем", - сказал Шляхтин.

Также в понедельник Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) сообщил, что продолжает расследование в отношении победителя зимнего чемпионата мира 2018 года в прыжках в длину россиянина Данила Лысенко, который был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократных нарушений правил доступности. Спортсмен подозревается в подделке документов, которые он представил, когда пытался объяснить причины нарушений.

"Касательно дела Лысенко, все что требовалось от ВФЛА, мы выполнили. Ждем результатов расследования, которое, надеюсь, уже подходит к концу", - добавил глава ВФЛА.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных заявок в IAAF.