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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Шляхтин: IAAF не выявила новых фактов работы отстраненных тренеров с российскими атлетами

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики отметил, что в этом направлении проведена большая работа

ТАСС, 23 сентября. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что на данный момент Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не выявила новых фактов работы дисквалифицированных тренеров с российскими спортсменами. Комментарий Шляхтина приводит пресс-служба ВФЛА.

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В понедельник IAAF продлила отстранение ВФЛА. В июне агентство Reuters сообщало, что отстраненные за допинговые нарушения российские тренеры по легкой атлетике Владимир Мохнев и Валерий Волков продолжают работать со спортсменами.

"Хочу уточнить, что за последние три месяца мы провели большую работу в этом направлении. Да, есть некоторая инертность среды в этом вопросе, но мы не останавливаемся. На сегодняшний день новых нарушений выявлено не было, завершение расследований по делам, которые были инициированы летом, находится в компетенции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), но и мы работу в отношении дисквалифицированных тренеров и случаев запрещенного сотрудничества не останавливаем", - сказал Шляхтин.

Также в понедельник Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) сообщил, что продолжает расследование в отношении победителя зимнего чемпионата мира 2018 года в прыжках в длину россиянина Данила Лысенко, который был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократных нарушений правил доступности. Спортсмен подозревается в подделке документов, которые он представил, когда пытался объяснить причины нарушений.

"Касательно дела Лысенко, все что требовалось от ВФЛА, мы выполнили. Ждем результатов расследования, которое, надеюсь, уже подходит к концу", - добавил глава ВФЛА.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных заявок в IAAF.

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