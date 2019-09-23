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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Цвет настроения нейтральный. Российские легкоатлеты на ЧМ вновь выступят без флага

В заявку на мировое первенство вошли 30 российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус
Сергей Шубенков после победы на чемпионате мира 2015 года AP Photo/Lee Jin-man
Описание
Сергей Шубенков после победы на чемпионате мира 2015 года
© AP Photo/Lee Jin-man

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вновь было отказано в восстановлении. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлил отстранение национальной федерации, лишив российских легкоатлетов возможности выступить на грядущем чемпионате мира под флагом страны.

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Совет IAAF рассмотрел российский вопрос в понедельник на заседании в Дохе, где 27 сентября будет дан старт чемпионату мира. Все прошло по уже привычному для российской легкой атлетики сценарию: глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен рекомендовал совету IAAF не восстанавливать права организации, и тот с предложением единогласно согласился. Подобное с национальной федерацией повторяется уже в 12-й раз. ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года, через два месяца будет уже четыре года, как российская легкая атлетика живет в условиях санкций.

Причины продления отстранения все те же: независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) все еще не закончил проверку данных из базы московской лаборатории, к которым он получил доступ в июне. Пакет данных содержит 110 тыс. файлов, а также включает все исходные необработанные данные, полученные в результате анализа проб.

Новые обстоятельства

AIU планировал представить результат проверки полученных данных к заседанию совета IAAF в Дохе, однако этого сделано не было. Причина была названа в понедельник - исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение инициировать рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре, основанием для такого решения стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории.

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Поскольку есть подозрения, что база данных была изменена, AIU не может опираться на полученные данные. Именно такое объяснение задержки в проверке данных было представлено Андерсеном. Он же обратил внимание на то, что в России все еще встречаются случаи, когда спортсмены или региональные федерации продолжают сотрудничать с дисквалифицированными тренерами, что также мешает процессу восстановления ВФЛА.

И еще один важный пункт - дело Данила Лысенко. Серебряному призеру чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту сейчас грозит серьезное наказание за подделку документов, которые он представил в качестве объяснения пропуска трех подряд допинг-тестов. Усугубляет ситуацию тот факт, что к подлогу может быть причастно руководство ВФЛА. Пока это дело не будет закрыто, о восстановлении ВФЛА также речи идти не может, напомнил Андерсен.

Положительным оказалось только то, что российская сторона полностью компенсировала IAAF расходы, которая та понесла в связи с допинговыми разбирательствами в российской легкой атлетике.

"Решение совета было ожидаемо. После сегодняшних решений исполкома WADA в Токио шансы ВФЛА на восстановление были минимальны. Вопрос не входит в нашу юрисдикцию, мы являемся заложниками этой ситуации", - прокомментировал решение IAAF глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

В ноябре в польском Катовице пройдут заседания исполкома и совета учредителей WADA. "Ноябрь будет для ВФЛА следующей важной временной точкой в деле восстановления федерации. Совет озвучил эту дату и те условия, которые должны быть выполнены к этому сроку. Все, что находится в компетенции ВФЛА, мы должны сделать", - добавил он.

Вновь нейтральные

Решение совета означает, что на предстоящем чемпионате мира в Дохе российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, как это было два года назад, когда турнир принимал Лондон. Есть мизерный шанс, что на сторону российской легкой атлетики встанет конгресс IAAF, который пройдет с 25 по 26 сентября, однако вряд ли национальные федерации пойдут против своего же руководства во главе с британцем Себастьяном Коу.

В окончательную заявку на турнир, который продлится до 6 октября, вошли 30 легкоатлетов России, имеющих нейтральный статус. В их числе двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и чемпион мира Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами).

Им не привыкать выступать в нейтральном статусе. Два года назад они уже боролись за медали чемпионата мира в нейтральном статусе. Тогда Ласицкене стала первой, Шубенков - вторым. Всего же на том турнире россияне завоевали шесть наград: одну золотую и пять серебряных.

Как долго еще предстоит российским легкоатлетам выходить на старт без флага, предсказать сложно. Есть надежда, что к Олимпийским играм 2020 года в Токио ВФЛА все же восстановят. Если, конечно, для российского спорта благополучно закончится история выяснения причин, повлекших изменения в базе данных московской лаборатории. В противном случае под сомнение будет поставлено участие в предстоящих Играх всей сборной России.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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