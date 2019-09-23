Путин поздравил российских боксеров с победами на ЧМ в Екатеринбурге

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил боксеров Андрея Замкового, Глеба Бакши и Муслима Гаджимагомедова с золотыми медалями на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге. Телеграммы опубликованы в понедельник на сайте Кремля.

Россияне завоевали четыре медали на ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Успех и высокий уровень. Россияне завоевали четыре медали на ЧМ по боксу в Екатеринбурге

"Талантливый, целеустремленный, опытный спортсмен, Вы вновь продемонстрировали свои высокие лидерские, чемпионские качества, показали лучший результат в весовой категории до 69 килограммов и, конечно, подарили самые позитивные эмоции многочисленным любителям бокса в нашей стране", - отметил Путин в телеграмме Замковому.

В поздравлении Бакши Путин подчеркнул, что спортсмен показал "отличную физическую подготовку и по-настоящему боевой, победный настрой, в финале уверенно одолели сильного соперника".

"Уверен, что лидерский настрой, упорство и по-настоящему спортивный характер помогут Вам и впредь добиваться намеченных целей, достойно представлять нашу страну на самых престижных международных стартах", - добавил глава государства в обращении к Гаджимагомедову.

Чемпионат мира по боксу прошел в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. Сборная России завоевала четыре медали - три золотые и бронзовую.