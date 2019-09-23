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Летние олимпийские виды спорта

Путин поздравил российских гимнасток с победами на чемпионате мира в Баку

Россиянки не выиграли только в одной дисциплине на мировом первенстве

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по художественной гимнастике, одержавшую победу в общекомандном зачете чемпионата мира в Баку. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

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"Вы вновь ярко заявили о себе, продемонстрировали высочайший класс мастерства, красоты и гармонии, - отметил президент. - Несмотря на сильнейшую конкуренцию, одержали целую серию убедительных побед, которые надолго запомнятся многочисленным поклонникам этого замечательного, зрелищного вида спорта. И конечно, самые искренние поздравления вашим наставникам, родным и близким, всем, кто поддерживает вас на пути к успеху".

Сборная России завоевала восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды на чемпионате мира, который завершился в Баку в воскресенье.

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Путин, Владимир ВладимировичЛетние олимпийские виды спорта
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