Путин поздравил российских гимнасток с победами на чемпионате мира в Баку

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по художественной гимнастике, одержавшую победу в общекомандном зачете чемпионата мира в Баку. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Вы вновь ярко заявили о себе, продемонстрировали высочайший класс мастерства, красоты и гармонии, - отметил президент. - Несмотря на сильнейшую конкуренцию, одержали целую серию убедительных побед, которые надолго запомнятся многочисленным поклонникам этого замечательного, зрелищного вида спорта. И конечно, самые искренние поздравления вашим наставникам, родным и близким, всем, кто поддерживает вас на пути к успеху".

Сборная России завоевала восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды на чемпионате мира, который завершился в Баку в воскресенье.