Газзаев призвал не политизировать ситуацию с РУСАДА

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев призвал не политизировать ситуацию вокруг решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) инициировать рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре. Об этом он рассказал ТАСС.

WADA в понедельник инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА кодексу организации, основанием для такого решения стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории. Предполагается, что комитет по соответствию WADA вынесет окончательную рекомендацию относительно РУСАДА 23 октября.

"Я считаю, что не стоит политизировать этот рабочий процесс, как это делают, к примеру, западные СМИ, которым не привыкать публиковать антироссийские статьи. Они всегда активно атаковали Россию - вспомним хотя бы историю с чемпионатом мира по футболу, который прошел в России, несмотря на их старания, на высоком уровне. Поэтому, повторюсь, идет рабочий процесс, а политику видят в нем те, кому это интересно", - сказал Газзаев.

По его словам, происходящее вокруг РУСАДА нужно рассматривать исключительно как рабочий процесс. "РУСАДА было восстановлено в правах, предоставляло WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы из московской лаборатории. Об условии подтверждения целостности базы данных было известно изначально. Если у WADA возникли вопросы, у российской стороны есть время, чтобы на них ответить", - отметил Газзаев.

"Надеюсь, что все спорные моменты будут урегулированы в срок, и в отношении РУСАДА будет принято справедливое решение", - добавил он.