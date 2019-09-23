Клуб НХЛ "Калгари" выставил на драфт отказов российского защитника Валиева

ТАСС, 23 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" выставил на драфт отказов 24-летнего российского защитника Рината Валиева. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

16 июля Валиев подписал однолетнее соглашение с "Калгари".

Согласно регламенту НХЛ, после выставления игрока на драфт отказов его может забрать любой клуб лиги в течение суток. Если этого не происходит, хоккеист отправляется в фарм-клуб.

Валиев является воспитанником казанского "Ак Барса", на драфте НХЛ 2014 года он был выбран в третьем раунде клубом "Торонто", в лиге защитник провел дебютный матч 12 марта 2016 года в матче против "Оттавы" (0:4). В феврале 2018 года Валиев в результате обмена перешел в "Монреаль", а в октябре был обменян в "Калгари". Всего в НХЛ он провел 12 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

В составе молодежной сборной России Валиев стал серебряным призером чемпионата мира в 2015 году, на турнире он провел семь матчей, отдав три результативные передачи.