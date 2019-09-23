СМИ: УЕФА может увеличить количество участников высшего дивизиона Лиги наций

ТАСС, 23 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может увеличить количество участников Лиги наций в высшем дивизионе. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на информационное агентство AP.

По информации агентства, высший дивизион турнира может быть расширен с 12 до 16 команд, и сборные будут распределены на четыре группы по четыре команды.

В первом сезоне Лиги наций дивизион А состоял из четырех групп по три команды в каждой. Победители групп вышли в полуфинал. Победителем турнира стала команда Португалии, второе место заняла сборная Нидерландов, третье - команда Англии. Команды, занявшие третье места в группах, вылетели в лигу B.

По данным AP, члены УЕФА попросили внести измения в формат, желая провести шесть матчей Лиги наций вместо четырех и не играть товарищеские встречи. Изменения будут обсуждаться на заседании исполнительного комитета УЕФА, которое состоится во вторник в Любляне.

В Лиге наций сезона-2018/19 принимало участие 55 сборных, команды были распределены по четырем лигам - от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники были распределены на группы, в которых проводился турнир в два круга, победители групп в лиге А вышли в полуфинал и боролись за главный трофей. Победители групп остальных лиг получали повышение в классе, команды, занявшие последние места, - понижение. Кроме того, победители групп дивизионов Лиги наций получат возможность побороться за участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года в случае неудачи в отборочной кампании, для них будет организован отдельный квалификационный турнир.