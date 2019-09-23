Гол нападающего "Дебрецена" Жори признан лучшим в сезоне-2018/19 по версии ФИФА

ТАСС, 23 сентября. Гол венгерского нападающего "Дебрецена" Даниэля Жори в ворота "Ференцвароша" в матче 21-го тура чемпионата Венгрии в сезоне-2018/19 удостоен премии Международной федерации футбола (ФИФА) имени Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года. Награду футболисту вручили на церемонии The Best FIFA Football Awards, которая проходит в понедельник в Милане.

Также на награду претендовали голы аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Бетиса" в матче 28-го тура чемпионата Испании и колумбийского полузащитника аргентинского "Ривер Плейта" Хуана Кинтеро в ворота "Расинга" в матче 18-го тура чемпионата Аргентины.

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша вручается с 2009 года, ее обладателем может стать представитель любого пола. В 2018 году премию получил египетский нападающий английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах.