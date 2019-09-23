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Мировой футбол

Американка Рапино признана лучшей футболисткой года по версии ФИФА

Она стала лучшим бомбардиром победного чемпионата мира - 2019
Меган Рапино AP Photo/Luca Bruno
Описание
Меган Рапино
© AP Photo/Luca Bruno

ТАСС, 23 сентября. Полузащитник женской сборной США и американского "Рейна" Меган Рапино признана лучшей футболисткой года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония вручения наград ФИФА проходит в Милане.

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Кроме 34-летней Рапино, на награду претендовали англичанка Люси Бронз ("Лион", Франция) и американка Алекс Морган ("Орландо", США).

Рапино стала чемпионкой мира 2019 года в составе сборной США, также она получила награду как лучший бомбардир турнира (6 голов). Она является олимпийской чемпионкой (2012), чемпионкой мира - 2015 и серебряным призером турнира (2011).

Лучшим тренером года женских команд признана 53-летняя американка Джилл Эллис, под руководством которой национальная команда США выиграла чемпионат мира 2019 года. Ранее она получала награду в 2015 году.

Голландка Сари ван Венендал получила награду лучшему вратарю. На чемпионате мира 2019 года она стала серебряным призером в составе сборной Нидерландов и признана лучшим голкипером турнира. В прошлом сезоне ван Венендал выступала за английский "Арсенал", летом 2019 года подписала контракт с испанским "Атлетико".

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