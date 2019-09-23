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Кормье надеется провести последний бой в карьере против Миочича 14 декабря

В августе Даниэль Кормье уступил Стипе Миочичу нокаутом в бою за пояс чемпиона UFC в тяжелом весе

ТАСС, 23 сентября. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье надеется провести реванш против соотечественника Стипе Миочича 14 декабря в своем последнем поединке перед завершением карьеры. Слова Кормье приводит телеканал ESPN.

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18 августа Кормье уступил Миочичу нокаутом в четвертом раунде в бою за пояс чемпиона UFC в тяжелом весе. 40-летний Кормье потерпел первое поражение в тяжелом весе. Бойцы встречались во второй раз, в первом поединке на турнире UFC 226 в июле 2018 года победу в первом раунде нокаутом одержал Кормье.

"Следующий поединок будет последним, и это должен быть Стипе. Ни один соперник больше не имеет для меня значения. Я был бы рад провести бой 14 декабря", - сказал Кормье.

14 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 245.

Кормье начал спортивную карьеру в качестве борца вольного стиля, в составе сборной США принимал участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира. На Играх-2004 в Афинах он уступил в поединке за третье место в весовой категории до 96 кг, в 2007 году американец стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку. Американец владел двумя поясами чемпиона UFC - в полутяжелом и тяжелом весах. Всего на счету Кормье 22 победы и два поражения.

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