Американская штангистка Най одержала победу на ЧМ в весе до 71 кг

ТАСС, 24 сентября. Спортсменка из США Кэтрин Най завоевала золотую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 71 кг. Соревнования проходят в Паттайе (Таиланд).

20-летняя американка показала результат 248 кг (112 кг в рывке и 136 кг в толчке). Второе место заняла ее соотечественница Мэтти Роджерс (240 кг), замкнула тройку призеров представительница КНДР Ким Хё Сим (230 кг). Россиянка Анастасия Анзорова заняла пятое место (219 кг).

У мужчин в весовой категории до 89 кг победу одержал представитель Армении Акоп Мкртчян, показав результат 375 кг (167 кг в рывке и 208 кг в толчке). Второе место занял спортсмен из Ирана Али Мири (374 кг), третий результат показал грузин Реваз Давитадзе (371 кг). Россиянин Роман Чепик стал 16-м (350 кг).

Чемпионат мира по тяжелой атлетике завершится 27 сентября.