Сборная России по гребному слалому стартует на чемпионате мира в Испании

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по гребному слалому стартует во вторник в испанском городе Сео-де-Уржель. Турнир станет отборочным этапом на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Японии.

На Олимпиаде в Токио медали будут разыграны в четырех категориях - байдарке-одиночке и каноэ-одиночке среди мужчин и женщин. Национальные олимпийские комитеты смогут выставить по одному спортсмену в каждой из них, поэтому максимальная заявка от одной страны составит четыре человека. В соревнованиях байдарочников на Играх-2020 за победу поборются по 24 мужчины и женщины, в классе каноэ выступят по 17 спортсменов.

Сборная Японии на правах страны-хозяйки Олимпийских игр автоматически получила по одной лицензии в каждом классе гребного слалома. Всего на чемпионате мира в Испании будут разыграны 58 квот - по 18 в соревнованиях байдарочников, по 11 у каноистов. Еще 20 путевок на Игры-2020 позднее разыграют на континентальных отборах.

Сборная России намерена побороться за олимпийские лицензии в каждом из классов. Национальную команду на чемпионате мира в Испании представят Павел Эйгель, Никита Губенко и Сергей Маймистов (все - байдарка-одиночка), Марта Харитонова, Екатерина Перова и Алсу Миназова (все - байдарка-одиночка), Полина Мухгалеева и Зульфия Сабитова (обе - каноэ-одиночка), а также Кирилл Сеткин, Павел Котов и Дмитрий Храмцов (все - каноэ-одиночка).

Чемпионат мира по гребному слалому пройдет на канале в Сео-де-Уржель в третий раз. До этого здесь проводились мировые первенства 1999 и 2009 годов. Там же состоялись соревнования по гребному слалому на Олимпийских играх 1992 года.

Турнир в Испании завершится 29 сентября. Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.