Федерация волейбола: сборная России не выполнила задачу на чемпионат Европы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу не выполнила задачу, которая ставилась на чемпионат Европы. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

В понедельник российская команда уступила словенцам в Любляне в четвертьфинале чемпионата Европы по счетом 1-3.

"Задачу команда не выполнила. Мы играли против команды, которая провела домашний матч на большом подъеме. Причины необходимо будет разобрать", - сказал Яременко.

Генсек федерации считает, что команда в матче со словенцами сыграла ниже своего уровня. "Я бы не вешал персональную ответственность, играла команда. Не думаю, что наша команда хуже, сыграли не так, как могли", - сказал Яременко. В матче группового этапа россияне обыграли словенцев в трех партиях.

Сборная России выиграла предыдущий чемпионат Европы, который проходил в Польше в 2017 году.