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НХЛ

Клуб НХЛ "Тампа" подписал контракт с форвардом Пойнтом

23-летний форвард подписал трехлетнее соглашение с зарплатой $6,75 млн

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" подписал новый контракт с канадским нападающим Брэйденом Пойнтом. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на три года. Среднегодовая зарплата составит $6,75 млн.

Пойнт был выбран на драфте 2014 года в третьем раунде под 79-м номером "Тампой". Хоккеист играет за основную команду с 2016 года. В прошлом сезоне он провел 79 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 92 очка (41 шайба + 51 передача), это 12-й показатель в лиге и третий в команде.

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