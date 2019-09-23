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СМИ: в Монреале умер участник марафона

Сердечный приступ у Патрика Нили случился за несколько километров до финиша, отмечает Global News

ОТТАВА, 24 сентября. /ТАСС/. Один их участников ежегодного марафона в канадском городе Монреаль скончался из-за сердечного приступа. Об этом в понедельник сообщил телеканал Global News.

Инцидент произошел в воскресенье, когда 24-летний Патрик Нили бежал полумарафонскую дистанцию (21,1 км). За несколько километров до финиша у него случился сердечный приступ. Медики смогли оказать пострадавшему первую помощь через семь минут после произошедшего. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.

Отмечается, что ранее молодой человек не жаловался на проблемы со здоровьем. Он бегал также и марафонские дистанции.

Марафон в Монреале проходил 21 и 22 сентября. В нем приняли участие около 18 тыс. человек. Марафон проводится с 1979 года.

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