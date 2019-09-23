Белгородский вуз занял первое место на Всероссийском фестивале ГТО среди студентов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Команда Белгородского государственного национального исследовательского университета стала победителем финального этапа второго Всероссийского фестиваля ГТО среди студентов высших учебных заведений. Об этом ТАСС сообщили организаторы фестиваля.

В прошлом году победителем финала фестиваля также стала команда студенческого спортивного клуба НИУ БелГУ. "Команда НИУ БелГУ стала победителем второго Всероссийского фестиваля ГТО среди студентов, набрав 4933 балла. На втором месте оказались студенты из Тверской области, команда Тверского государственного медицинского университета набрала 4715 балла. Третье место заняла команда Удмуртского государственного университета, в их активе 4660 баллов", - сообщили организаторы.

Участниками финального этапа фестиваля стали более 200 студентов - победителей внутривузовских и региональных состязаний из 23 субъектов страны. В рамках соревновательной программы фестиваля команды, состоящие из восьми человек (четыре юноши, четыре девушки), состязались в выполнении нормативов ГТО. Команде-победителю фестиваля был вручен переходящий студенческий Кубок ГТО.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" - программная и нормативная основа системы физического воспитания различных групп населения России. Комплекс устанавливает государственные требования к физической подготовленности и предусматривает выполнение определенных нормативов.