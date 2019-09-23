Участниками соревнований ВФСО "Динамо" по программе испытаний ГТО стали более 400 человек

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Более 400 человек приняли участие в соревнованиях Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" по программе испытаний ГТО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе спортивного клуба.

Ежегодные открытые состязания ВФСО "Динамо" проходят в третий раз. В этом году его участниками стали олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков и призер чемпионата Европы в марафоне Виктор Байков. Мероприятие проходило на спортивных объектах и открытых площадках физкультурно-спортивного комплекса "Динамо".

"В состязаниях принимали участие сотрудники федеральных органов исполнительной власти, члены их семей, учащиеся образовательных учреждений федеральных органов исполнительной власти, воспитанники спортивных клубов, секций, любители физкультуры и здорового образа жизни, было 410 участников. 11 команд приняли участие в комбинированной эстафете. Она включала в себя выполнение пяти нормативов: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине, подъем туловища из положения лежа на спине и бег на короткую дистанцию. Победу в эстафете одержала команда Центрального округа войск Национальной гвардии России", - сообщили в пресс-службе ВФСО "Динамо".

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.