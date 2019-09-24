Строительство спорткомплекса с конгресс-холлом в Дербенте начнется в 2020 году

ДЕРБЕНТ /Республика Дагестан/, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют в 2020 году начать строительство спорткомплекса с конгресс-холлом в Дербенте, сообщил ТАСС начальник управления архитектуры и градостроительства города Иса Магомедов.

"Мы планируем в Дербенте построить на берегу моря многофункциональный спортивный комплекс с конгресс-холлом, в котором можно будет проводить форумы республиканского и российского уровня. Сейчас ведется разработка концепции, предположительно, в октябре начнется проектирование. В 2020 году мы начнем строительство", - сказал Магомедов.

При этом он отметил, что сроки завершения строительства пока не известны. Объект, как предполагается, будет рассчитан на 2500 мест. Ожидается, что в здании будут проходить различные тренировки, в том числе по единоборствам и игровым видам спорта.

Территория, предоставленная под строительство, составляет порядка 4 га. "Плюс к этому: на территории, где построят этот объект, будет еще и парк. И в этом парке будут открытые площадки", - добавил Магомедов.