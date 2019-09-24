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НХЛ

Дубль Коршкова принес "Торонто" победу над "Монреалем" в предсезонном матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 24 сентября. Российский нападающий Егор Коршков стал автором двух заброшенных шайб в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где "Торонто" на выезде играл против "Монреаля". Матч закончился победой гостей со счетом 3:0.

Коршков забросил шайбы на 22-й и 49-й минутах. Также голом отметился форвард Даррен Арчибальд (26).

"Торонто" 1 мая подписал контракт новичка сроком на два года с Коршковым. Российский нападающий был выбран командой во втором раунде драфта НХЛ в 2016 году под общим 31-м номером. В России форвард выступал в системе ярославского "Локомотива".

В другом матче дня "Детройт" на выезде в овертайме проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:3. В составе гостей заброшенной шайбой отметился нападающий Евгений Свечников. У хозяев весь матч провел голкипер Семен Варламов, который совершил 21 сейв.

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